شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يؤجل طرح "عدى الكلام" للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان سعد لمجرد تأجيل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، حدادا على أرواح الفنانين الذين توفو خلال الأيام الأخيرة، ونشر سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام يوضح تأجيل موعد طرح الكليب، الذي كان من المقرر أن يطرح اليوم الأحد 12 يوليو، وتغيير الموعد إلى 15 يوليو الجارى قائلا:" حدادا على الفنانين والاصدقاء الذين غادرونا الى دار البقاء سنؤجل طرح العمل الجديد الى يوم الاربعاء المقبل 15 يوليو بأذن الله" .

وقد قرر سعد لمجرد، تأجيل طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "عدى الكلام"، والذى كان مقرر طرحها الأحد الماضى، حدادا على روح الفنانة القديرة رجاء الجداوى التي توفت الأسبوع الماضى عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالاسماعيلية.

وكتب المطرب سعد لمجرد عبر خاصية "الأستورى" على انستجرام: "احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى واجعل مثواها الجنة".

كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، التى من المقرر طرحها للجمهور في يوليو الجاري، على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر لمجرد على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه The Greatest showman، بزى لاعبين السيرك، والأغنية مصرية الصنع، إذ أنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.