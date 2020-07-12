شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا لـ"الخليج 365": مفيش خلاف بينى وبين أوكا وربنا يوفقه فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطرب المهرجانات أورتيجا انفصاله عن شريك نجاحه أوكا بعد فترة استمرت حوالى أكثر من عشر سنوات، أورتيجا قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" لايوجد خلافات بينى وبين أوكا فهو بمثابة أكثر من أخ وتربطنى به علاقة صداقة من قبل ظهورنا في الساحة الغنائية، وأضاف: أتمنى له كل النجاح والتوفيق في حياته وربنا يكرمنا إحنا الاثنين خاصة أن إسمنا مرتبط دائما ببعض .

وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.

كما أن للثنائى اوكا وأورتيجا تجربة سينمائية حيث شاركا فى فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبيةٍ تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يُفاجأ الجميع بوقوع عملية خطفٍ وتُوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

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والفيلم من إنتاج عام 2013. بطولة مي كساب وأعضاء فريق "8%"، وهم أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، والفيلم من تأليف إبراهيم فخر، وإخراج حسام الجوهري.