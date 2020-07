شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وزوجته يخرجان فى نزهة رومانسية ويستمعان لأم كلثوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان، فى لقطة رومانسية برفقه زوجته، حيث كانا يتنزهان بالسيارة ويستمعان لأغنية "أنت الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، وانتشر مقطع الفيديو لرمضان وزوجته عبر منصات التواصل الاجتماعى على نغمات أم كلثوم وكلمات أغنيتها: "قالى دى نار حبك.. نار نار حبك جنة".

يأتى هذا بعد ساعات من ظهور النجم محمد رمضان فى أحدث فيديو له عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، أثناء استمتاعه بالتجول فى البحر على متن "لانش" يقوده بنفسه، حيث كان يرقص على ألحان وكلمات أغنية "كورونا فيروس"، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "الصيف والليل والكورونا".

وتفصل 3 أيام فقط جمهور النجم محمد رمضان، عن أحدث أغانيه "تيك توك"، التى من المقرر طرحها يوم 15 يوليو الجارى، بعدما كشف الأسطورة عن بعض ملامحها من خلال الصور والفيديوهات التى نشرها الأيام الماضية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى الأغنية التى يشاركه فيها سوبر ساكو.

وكشف النجم محمد رمضان، من خلال صوره ومقاطع الفيديو عن جانب من إطلالاته التى سيظهر بها خلال فيديو كليب "تيك توك" الذى ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، وكانت إحدى مفاجآت رمضان لجمهوره خلال الأيام الماضية، إعلانه موعد طرح كليب "تيك توك"، بعدما نشر برومو للأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة أن موعد طرحها سيكون فى الـ 15 من يوليو.

وكان محمد رمضان، قد شوق جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، المقرر طرحها قريبا، وظهر رمضان فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مرتديا "تيشيرت" مزينة برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة فى الله نجاح".