- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "بابا فين" يعود من جديد بـ"شايفك أختى" و"الواد زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق "Spice mix"، الذى يضم بلال محمد، نادين الأ بيض، نيرة أكرم، هلا ثروت، من تسجيل أغانى ألبوم جديد، يعود الفريق من خلاله، ويشمل حوالي 14 أغنية أبرزها "ده جوازه"،" مين عداه"، "الواد زى القمر"، يلي ماشي "، "شايفك أختى"، "راح"، خليك ورا الكداب"، "دلعنى"، ويتعاون مع الفريق فى الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين، فمن الشعراء أحمد علاء الدين، والسيد علي، وأحمد تبارك، وأحمد حبيب، والملحنين أحمد البرازيلى، ومودى سعيد، وبدر مصطفى، وغريب،ويتولي توزيع الألبوم بشكل كامل حماده البيلي، وهندسه صوت خالد رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه ألبوم الأيام المقبلة علي يوتيوب.
يذكر أن فريق Spice mix كانت بدايته عام 2004، من خلال أغنية "بابا فين"، التي حققت نجاح كبير للغاية، ثم توالت أعمالهم مثل اغنية "شي واوا"، وشارك أيضا فيلم"شبر ونص" لبطولة الراحل حسن حسنى، وقدم الفريق عدد من الحفلات الغنائية.
فريق Spice mix
كانت هذه تفاصيل خبر فريق "بابا فين" يعود من جديد بـ"شايفك أختى" و"الواد زى القمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.