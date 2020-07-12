شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "بابا فين" يعود من جديد بـ"شايفك أختى" و"الواد زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق "Spice mix"، الذى يضم بلال محمد، نادين الأ بيض، نيرة أكرم، هلا ثروت، من تسجيل أغانى ألبوم جديد، يعود الفريق من خلاله، ويشمل حوالي 14 أغنية أبرزها "ده جوازه"،" مين عداه"، "الواد زى القمر"، يلي ماشي "، "شايفك أختى"، "راح"، خليك ورا الكداب"، "دلعنى"، ويتعاون مع الفريق فى الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين، فمن الشعراء أحمد علاء الدين، والسيد علي، وأحمد تبارك، وأحمد حبيب، والملحنين أحمد البرازيلى، ومودى سعيد، وبدر مصطفى، وغريب،ويتولي توزيع الألبوم بشكل كامل حماده البيلي، وهندسه صوت خالد رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه ألبوم الأيام المقبلة علي يوتيوب.

يذكر أن فريق Spice mix كانت بدايته عام 2004، من خلال أغنية "بابا فين"، التي حققت نجاح كبير للغاية، ثم توالت أعمالهم مثل اغنية "شي واوا"، وشارك أيضا فيلم"شبر ونص" لبطولة الراحل حسن حسنى، وقدم الفريق عدد من الحفلات الغنائية.