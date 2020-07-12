شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الفتاح يستأنف كتابة مسلسل محمد رجب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف المؤلف أحمد عبد الفتاح كتابة مسلسل محمد رجب الجديد الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، الأسبوع المقبل ويتولى إخراجه إسماعيل فاروق، حيث توقف عبد الفتاح عن الكتابة الأيام الماضية بعد وفاة شقيقته ناهد عبد الفتاج بعد تعرضها لأزمة قلبية أدت إلى وفاتها وتم دفنها فى مقابر العائلة بالدراسة، ولم يستقر حتى الأن صناع العمل على اسم المسلسل.

وحقق محمد رجب نجاح كبير فى مسلسله الأخير "الأخ الكبير"، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة من إنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته كل من عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

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وشارك محمد رجب فى الموسم الرمضانى الأخير من خلال مسلسل "الإختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى، وشارك فى بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز.