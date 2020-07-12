شكرا لقرائتكم خبر عن يا حلاوة.. حكاية أشهر جملة بتاريخ مظهر أبو النجا فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكريميلاد الفنان مظهر أبو النجا، والذى اشتهر بتقديمه العديد من الأدوار الكوميدية إلا أن أشهر أدواره ربما التي ظلت في الذاكرة إلى الآن هي : "يا حلاوة"، والذى اشتهر بها على مدار سنوات منذ قدمها خلال دوره الشهير في فيلم "شياطين للأبد" الذى قام ببطولته الزعيم عادل إمام، وهو ما دفعنا للتعرض إلى كواليس تلك الجملة وحكايتها في السطور التالية.



مظهر ابو النجا

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حكاية الجملة الشهيرة التى ارتبطت به جاءت عن طريق مؤلف العمل بهجت قمر بناء على ما قاله الفنان الراحل فيما بعد خلال أكثر من حوار وبرنامج تليفزيوني، حين أكد أنه وأثناء جلساته بصحبة المؤلف وجده يحضر له أربع جمل حددها لشخصيته حتى يرددها كثيراً، وعليه أن يختار من بينها ما يراه مناسباً لطريقة أدائها على مدار أحداث الفيلم أكثر من عشر مرات.

وأضاف أن تلك الجمل كانت ممثلة في : "يا لهوى" و"يا خرابى" و"يا خراشى" و"يا حلاوة"، ليقع اختيار مظهر أبو النجا على الجملة الأخيرة ويرددها 12 مرة خلال أحداث الفيلم،ورغم التحضيرات لتلك الجملة، إلا أن أبرز المتفائلين لم يكن يتوقع أن تثير هذا الكم من التفاعل والتقليد فيما بعد من جانب الكثيرين على مدار سنوات بسبب طريقة أدائه لها، كما أن تلك الجملة كانت سبباً فى تعاقده بعد ذلك على ثلاثة أفلام دفعة واحدة وفقاً لما قاله هو شخصياً.