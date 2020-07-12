قبل طرحها.. كواليس تقديم أحدث أغاني محمد رمضان "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بالمزج بين موسيقى الراب وطريقة أغاني المهرجانات يستعد الفنان محمد رمضان لطرح كليب أغنية "تيك توك"، التي يقدمها بمشاركة مغني الراب الأرميني الأصل سوبر ساكو، يوم الثلاثاء المقبل، عبر موقع يوتيوب.

وبعد مشاركته مع الفنان محمد رمضان في كتابة الأغنية يقول، مغني الراب فرغلي بلاكس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": الأغنية هي التعاون السابع لي مع الفنان محمد رمضان، وتعاونت معه من قبل بعدة أعمال منها "القمر" و"أنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وزادت سعادتي مع اختياره لي لوضع اللحن والكلمات بهذه التجربة الهامه مع النجم العالمي ساكو.

مغني المهرجانات "كابوس" قال: "العمل هو الثاني لي مع الفنان محمد رمضان، بعد أغنية (القمر)، وخلال مشاركتي في كتابة بعض كلمات أغنية "تيك توك"، كان التعاون معه ممتع جدا ، ووجدته متواضع جدا معنا، وشعرنا كأننا إخوته الأصغر عمرا، ولا أجد ما أشكره به على منحنا فرصة التواجد معه ومع النجم الأمريكي ساكو".

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وكان محمد رمضان الذي شارك في كتابة بعض كلمات الأغنية، قد بدأ العمل عليها في مايو الماضي، قبل أن يقوم بتصوير المشاهد الخاصة به في مصر مؤخرا مع المخرج حسام الحسيني، لجمعها مع المشاهد التي صورها سوبر ساكو في لوس أنجلوس.

"تيك توك" شارك محمد رمضان في كتابة كلماتها مع مغني المهرجانات كابوس، وفرغلي بلاكس، الذي وضع لحنها، وتوزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.