نادر حمدي عن عمرو دياب: "رمز الاجتهاد والإخلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان نادر حمدي رسالة للنجم عمرو دياب، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق نادر على الصورة: "إنسان رمز الاجتهاد والإخلاص في العمل، بيشتغل كأنه مانجحش قبل كدة". يذكر أن نادر حمدي، شارك بالتوزيع الغنائي لأغنية "ماتسيبنيش" التي قدمتها الفنانة آمال ماهر في عيد الحب.

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