سعد لمجرد يعلن تأجيل كليب "عدى الكلام" للمرة الثانية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلن النجم سعد لمجرد تأجيل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، حدادا على أرواح الفنانين الذين رحلوا مؤخرًا.

ونشر سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام أعلن خلاله تأجيل طرح الكليب.

وكتب لمجرد: "حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء، سنأجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بأذن الله .. اللهم ارحمهم جميعا".

وكان سعد أعلن تأجيل الكليب من قبل، عقب رحيل الفنانة رجاء الجداوي.