رانيا يوسف تكشف موعد عرض "الآنسة فرح" على "Mbc4".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسل "الآنسة فرح"، المقرر عرضه اليوم الأحد على شاشة "Mbc4".

وكتبت رانيا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"مسلسل الآنسة فرح بدًا من اليوم الأحد على شاشة "Mbc4"، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر".

المسلسل تدور أحداثه حول فرح والتى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل كنادلة بفندق ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسل "الحرامي"، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ10 حلقات، بطولة أحمد داش، رانيا يوسف، كارولين عزمي، رانا رئيس، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سلامة.