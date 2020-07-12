مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاد زوجته سوسن أرشيد.. والنجمات تعلقن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
احتفالًا بعيد ميلاد زوجته الفنانة سوسن أرشيد، نشر الفنان مكسيم خليل صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكتب في تعليقه على الصورة "حدا بيعرف شي اسمه النقاء بالفطرة، بالنسبة إلي بعرفه ليكو قاعد على يميني.. واليوم عيد ميلاده.. وان شالله عقبال المية وتشوفي كل احلامك حقيقة قدامك.. كل سنة وانتي بخير حبيبي سوستي الحلوة".
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة سوسن بعيد ميلادها، بينهم "كندة علوش، رانيا يوسف، وسيرين عبدالنور".
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