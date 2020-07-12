تراند اليوم : بعد فضحه.. متحرش يعتذر لرانيا يوسف: بيتي هيتخرب وجوازتي هتبوظ

اعتذز متحرش من الذين تحرشوا بالفنانة المصرية رانيا يوسف لفظيًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فضحته على حساباتها المختلفة، ضمن الحملة التي أطلقتها مؤخرًا بعنوان “افضحي متحرش”.

ونشرت يوسف اعتذار المتحرش على حسابها الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة “تويتر”، والذي قال فيه: “أستاذة رانيا أرجوكي أقبلي اعتذاري، وأنا متأسف جدًا لحضرتك بيتي هيتخرب، أرجوكي أقبلي اعتذاري، أنا رجال على الله، أنا أسف لحضرتك جوازتي هتبوظ بعد ما تعبت عشانها، أرجوكي ربنا يسترها عليكي”.

وعلقت رانيا على رسالة المتحرش قائلة: “مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله إن الحمله بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها”.

وفي وقت سابق، أوضحت الفنانة رانيا يوسف، أن واقعة الشاب أحمد بسام زكي، أثارت استيائها، وقررت كشف الستار عن جميع من يرسل لها محادثات تحمل محتوى به تحرش لفظي، فقالت: “أنا ناوية كل يوم أفضح 5 متحرشين وأنشر صورهم عشان تلف مصر كلها”.

وأضافت رانيا يوسف أنها تجمع بيانات المتحرشين، سواء الرسائل التي تتلقاها هي، أوي التي ترسلها لها متابعاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شباب يتحرشوا بهن لتقديم البلاغات ضدهم، فقالت: “بجمع داتا للمتحرشين وهاقدم بلاغات للنيابة”.

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وتحدثت رانيا يوسف عن تدخل الملابس في التحرش، قائلًة: “لو الملابس السبب، بيتحرشوا بالرجالة والأطفال ليه”، حيث أوضحت أن هناك رجال أعلنوا عن تعرضهم للتحرش، فأوضحت رانيا أن هذه التحرش هو آفة يعاني منها المجتمع المصري.



