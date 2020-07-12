العلاقات العامة للجميع تنظم دورة مجانية حول "كيف تصبح متحدثاً إعلاميا"

تنظم مبادرة العلاقات العامة للجميع، برئاسة المستشار محمود شافعي، دورة تدريبية تدور محاورها حول "كيف تصبح متحدثا إعلاميا"، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح "شافعي" أن الدورة مجانية تماما، ولا يتحمل المتدرب أي تكاليف تُذكر، مشيرا لدعم المبادرة لطلاب وباحثي

العلاقات العامة في كافة الأنشطة المتعلقة بالمجال.

وأضاف أن التدريب سيتم عبر موقع التواصل الاجتماعي "الواتس آب"؛ من خلال إرسال ريكوردات وماتريال، ونقاش بشكل منظم حتى تتحقق أقصى استفادة ممكنة.

Advertisements

وأشار "شافعي" أن المتدرب الذي يجتاز هذه الدورة سيحصل على شهادة مدعمة وموثقة من المبادرة، تؤكد حضورة لهذه الدورة، مشيرا إلى أن التدريب سيستغرق يومين متتابعين.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة قد نظمت عددا من الدورات والورش التدريبية من قَبل، عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لاسيما الندوات والمحاضرات التي تحدثت عن دور العلاقات العامة والاستراتيجيات المستخدمة في مواجهة الأزمة