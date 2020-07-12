نادر حمدي عن عمرو دياب: بيشتغل كأنه مانجحش قبل كده

نشر الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، في إحدى حفلاتهما سوياً، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق نادر على الصورة قائلاً:"انسان رمز الاجتهاد والاخلاص فيالعمل بيشتغل كأنه ما نجحش قبل كده، وتابع مازحاً عن نظرة دياب له في الصورة قائلاً:"مين بيحقد عليا بصراحة من النظرة دي؟؟"
يذكر ان حمدي قد تعاون مع دياب في ألبومه الاخير "سهران" من خلال توزيعه الموسيقي لعدد من الأغنيات أبرزهم "هيعيش يفتكرني، حلوة البدايات"، ويشاركه معظم حفلاته بالعزف على البيانو، حيث تجمعهما صداقة فنية بداية من ألبوم "ليلي نهاري" الذي طرح عام 2004، وقام ندار بتوزيعه كاملاً.
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