عاصي الحلاني يستعيد ذكرياته مع نجوم لبنان في الغناء

شارك الفنان عاصي الحلاني جمهوره بصورة قديمة له مع نجوم الطرب اللبناني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تضمنت الصور مجموعة من أبرز نجوم الطرب اللبناني أبرزهم

الفنان الراحل وديع الصافي، اصالة، دينا حايك، وليد توفيق"، وعلق عليها قائلاً:"من 14 سنة كان اللقاء، في ناس فلوا وفي ناس ضلوا وعمر البعد مابيلغي الوفا واللي بالقلب ع البال بيضلوا صورة من الذكريات الجميلة".

يذكر أن آخر إصدارات عاصي الغنائية كانت من خلال أغنية "بعشقك"، التي حصلت على أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان:محمد عبية، توزيع:طوني سبيا.