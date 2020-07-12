بعد وجوده بحلقاته الاولى.. أحمد السعدني يهنىء فريق عمل "جمجوم وبم بم"

ظهر الفنان أحمد السعدني ضيف شرف في الحلقات الأولى من المسلسل الكوميدي"جمجوم وبم بم"، حيث وجه رسالة تهنئة لفريق عمل المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". هنأهم السعدني قائلاً:"ألف مبروك توتا وفيديو وميرنا وإسلام "، وجاءت تهنئته رداً على تعليق الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا" على مشاركته في المسلسل قائلاً:"أخويا النجم أحمد السعدني نورتنا وكسرت الدنيا ومن أحلى الحلقات حتى في كواليس تصويرهم" الدنيا ومن أحلى الحلقات حتى في كواليس تصويرهم" "جمجوم وبم بم" مسلسل اجتماعي كوميدي من إخراج إسلام خيرى، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن بطولة :محمد عبد الرحمن، محمد سلام، ميرنا، ويعرض على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة.

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