صورة.. أحمد حاتم يكشف شخصيته في فيلم "الغسالة"

نشر الفنان أحمد حاتم صور لشخصيته التي تأتي ضمن أحداث فيلم "الغسالة"، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق حاتم على الصورة قائلاً :"عمر هاشم الضبع..الغسالة". Advertisements انتهى فريق العمل من تصوير الفيلم منذ 3 أسابيع وانتظروا عرضه بمجرد فتح صالات العرض السينمائي بعد أكثر من 3 شهور من غلقها بسبب وباء كورونا. فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ، ويشارك فى بطولته أحمدحاتم ،محمود حميدة ، محمد سلام ، شيرين، أحمد فتحى ، طاهر أبو ليلة، ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين الزاهد وحاتم بعد نجاحهما الكبير سوياً في فيلم "قصة حب". إخراج عصام عبد الحميد، ، ويشارك فى بطولته أحمدحاتم ،محمود حميدة ، محمد سلام ، شيرين، أحمد فتحى ، طاهر أبو ليلة، ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين الزاهد وحاتم بعد نجاحهما الكبير سوياً في فيلم "قصة حب".

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