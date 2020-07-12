آخرهم "هيفاء وهبي".. سيناريوهات خلافات الفنانين مع مدراء أعمالهم في مأزق

عالم النجوم والغناء مزدحم بالخلافات الشخصية والمهنية بين الفنانين ومدراء أعمالهم، على مدار السنوات الطويلة الماضية، فمنهم ما ينهي العلاقة المهنية في هدوء تام لم يعلم عنها شئ، وأخرون تتفاقم الأوضاع بينهما سوءًا لدرجة الوصول إلى ساحات المحاكم والقضاء، وكان أخرهن الفنانة هيفاء وهبي مع مدير أعمالها محمد وزيري.

وأخر النجوم التي وقعت مع مدراء أعمالهن، الفنانة هيفاء وهبي، والتي اثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان معجبي ومتابعي الفنانة هيفاء وهبي ينتظرون معرفة تفاصيل الواقعة ومدي صحتها، الأمر الذي دفعها لمؤشرات جوجل لدي المصريين، لمعرفة أخر تفاصيل السرقة.

وحررت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محضرًا عن طريق محاميها في مصر "قنطوش"، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى، واتهامه باستغلال تحريرها توكيل لمدير أعمالها لاستلام المستحقات المالية من المنتجين والقنوات التلفزيونية.

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ولم نمحي من الذاكرة خلافات الفنان محمد الشرنوبي، والمنتجة سارة الطباخ، والتي وصلت إلى ساحة القضاء، الأزمة التي تجددت منذ أيام بعد أشهر من انتهاءها التي جمعت بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، وعادت على الساحة مجددا الأزمة بين الطرفين عقب أن رفض كلا منهم استكمال بنود التصالح الموقعين عليها فبراير الماضي، بسبب إعلان الشرنوبي لأغنيته الجديدة " ارتاح قلبي " والمهداه إلى زوجته ومديرة أعماله راندا رياض.

وفي مطلع العام الحالي، النزاع بين سارة الطباخ والشرنوبي كان مطروحا أمام النقابة، حيث وقع الشرنوبي على عقد احتكار لمدة 10 سنوات لشركة "الطباخ"، ويبلغ الشرط الجزائي حال فسخ التعاقد 600 ألف دولار.

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وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب وقعت فى نفس الأزمة مع عدد من مدراء أعمالها منهم أسامة رشدى وناصر بجاتو لكن الانفصال تم بهدوء لكن انفصالها عن مدير أعمالها السابق ياسر خليل لم

يتم بهدوء حيث مرت عليهما أحداث كانت حديث الصحافة والسويشيال ميديا فترة طويلة .

أما في عام 2019، وقع الفنان حسام حبيب، في أزمة، بعد تقدم ياسر خليل مدير أعماله ببلاغ ، يتهمه فيها بالشروع في قتله، أمام منزله، لأنه أشهر السلاح الناري في وجهه، وقال خليل في التحقيقات إن حسام حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب إحداث إصابات به.

وبالنسبة إلى العلاقات التي انتهت في هدوء تام دون أن يعلم عن تفاصيل عملهما سويًا أحدًا، كان النجم محمد فؤاد يدير أعماله طارق العتر وانفصلا فنيا بسبب مشادات تمت بينهما أثناء تصوير فؤاد برنامجه "فؤش في المعسكر"علي الرغم من أنهما كانا أصدقاء منذ أيام الدراسة.

وعن خلافات الفنانين الذين ترتبط علاقتهم مع مدراء أعمالهم بعلاقات شخصية سواء ارتباط او زواج، كان للمطربة أصالة نصيب كبير من ذلك الأمر، حيث وصلت الخلافات بين زوجها ومنتجها السابق السورى ايمن الذهبي والد أولادها شامة وخالد، بينهما إلى الانفصال الفنى والزوجى وفي تصريحات الذهبي أعلن رفضه ما يتردد بشأن استغلاله لأصالة لجمع المال، حيث شدد على أن كلا منهما استغل الآخر لتحقيق النجاح، وأنه كان العقل المدبر لها وبدونه لما صارت النجمة الشهيرة، وأن صوتها ساهم في نجاحه كونه منتجًا.