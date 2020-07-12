بعد اعترافها له بخيانته.. حقائق لا تعرفها عن علاقة ويل سميث بزوجته

كشفت جادا بينكيت زوجة الفنان العالمي ويل سميث عن خيانتها له، مع مغني الراب أوجست ألسينا، خلال حلقة من برنامجها Red Table Talk التي استضافت فيها زوجها سميث.

واعترفت جادا في الحلقة أنها كانت على علاقة مع مغني الراب أوجست ألسينا خلال فترة انفصالها عن سميث قبل 4 سنوات من الآن، وقالت إنها انزعجت كثيراً من بعض الأخبار المتداولة التي تفيد بأن ويل أعطاها الإذن للدخول في تلك العلاقة مشيرة إلى أن هذا الأمر يخصها وحدها في ذلك الوقت.

وقالت جادا: «كنت أشعر بألم شديد وإحباط من الداخل، وكنت أبحث عن الشعور بالرضا في علاقتي مع أوجست.. لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بالرضا»، لافتة إلى أنها لم تتحدث معه منذ ذلك الحين.

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والكثير لا يعرف بعض الحقائق في علاقة سميث بزوجته التي تزوجها منذ أكثر من 23 عاماً لذلك نكشف لك تفاصيل هذه الحقائق

تزوج سميث مرتين، حيث تزوج في المرة الأولى من شيري زامبينو عام 1992 واستمر زواجهما ثلاثة أعوام فقط ولكنهما أنجبا طفلاً عام 1992 هو ويلارد سميث الثالث ويعرف كذلك باسم تراي، ثم تزوج في المرة الثانية عام 1997 من الممثلة جادا بينكت سميث لينجبا ابنهما جايدن عام 1998 وابنتهما ويلو عام 2000.

أنشأ سميث وزوجته جادا بانكيت مدرسة ابتدائية خاصة في كالاباساس، كاليفورنيا حيث إنها هي التي تديرها بنفسها

التقى سميث زوجته الحالية جادا بانكيت أثناء أدائها تجربة أداء للعب دور صديقته في مسلسل The Fresh Prince of Bel-Air إلا أن الممثلة نيا لونغ حصلت على الدور حينها.

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