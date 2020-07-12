آخر تطورات الحالة الصحية لأميتاب باتشان وابنه بعد إصابتهما بكورونا

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن نتيجة تحاليل المسحة التي أجرتها الفنانة جايا بهادوري (جايا باتشان)، بعد إصابة زوجها النجم أميتاب باتشان، وابنها النجم أبهيشيك باتشان، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وجاءت نتيجة تحاليل «جايا»، سلبية، أي عدم إصابتها بفيروس كورونا، وذلك برغم مخالطتها لابنها المصاب ووزوجها أميتاب باتشان بالفيروس التاجي.

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من جهة أخرى، أعلن النجم العالمي أبهيشيك باتشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 بعد دقائق من إعلان والده النجم أميتاب باتشان إصابته بـ كورونا أيضًا.

وكشفت التقارير أن الحالة الصحية لأميتاب باتشان ونجله مستقرة ولم تتطور الحالة كما ظن البعض نظراً لتقدم أميتاب في العمر، لكن الملف الصحي الخاص به أكد أنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة لذلك لم يتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا وكذلك نجله.