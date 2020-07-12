هل تعاقد مع روتانا؟.. حمو بيكا يثير الجدل على إنستجرام

أثار حمو بيكا، الجدل من خلال نشره صورة بجانب لوجو روتانا عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها قريباً، إلا أن مصدراً من داخل الشركة أكد أنه لم يتم التعاقد بشكل رسمي مع بيكا حتى الآن، إلا أنه من الممكن أن ينضم إلى قائمة المغنين الذين سوف يتم عرض أعمالهم الفنية عبر قناة روتانا شعبي، التي يتم التحضير لها حالياً. Advertisements ونشر مغني المهرجانات حمو بيكا، مؤخراً صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام برفقة وفاء عامر وكتب معلقاً: أختي الكبيرة اللي بعشقها. من جانب آخر نفى مصدر مقرب، من فرقة مطرب المهرجانات حمو بيكا ما تردد على السوشيال ميديا، حول دخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن. اقرئي ايضا : ليلى علوي على شاطئ البحر في إجازتها الصيفية - بالصور

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