ممكن تتجوزي راجل بكرش؟.. نسرين طافش تكشف مواصفات شريك حياتها

قالت الفنانة نسرين طافش، إنها لا ترفض الزواج، لكنها تنظر إليه بمنظور خاص، قائلة: «الجواز حاجة حلوة، وأنا بحب المشروع ده، وإني أعمل عائلة»، مشيرة إلى أن الزواج ليس غاية مطلقة لديها: «مش الغاية إني أتجوز والسلام».

وأوضحت نسرين طافش، أن الزواج بالنسبة لها اختيار، ويجب أن يكون صحيحًا أولًا، مؤكدة أنها عندما تجد الإنسان الذي يستحقها، وجدير بحبها وإخلاصها ووفائها والتزامها ومشاعرها وعواطفها؛ لن تتردد في الموافقة عليه.

وأشارت نسرين طافش، إلى أنه يجب أن يوجد بينها وبين شريك حياتها، انسجام روحي وفكري، وأن لديها مواصفات خاصة تبحث عنها، ولن تتردد في قبول شخص تنطبق عليه هذه المواصفات، لافتة إلى أنها في الفترة الحالية تركز على عملها الفني فقط.

اقرئي ايضا : ليلى علوي على شاطئ البحر في إجازتها الصيفية - بالصور

وحول مواصفات شريك أحلامها، أوضحت نسرين طافش، أنها مواصفات شخصية أكثر منها شكلية، فالشخصية هي أن يكون شخصاً ناجحاً يتمتع بالثقة بالنفس، لأنها ناجحة، لذا تريده ناجحًا ومنجزًا في حياته، وألا يكون لا شيء في حياته قد حققه، في الوقت الذي تكون حققت هي كل شيء، فهذا ليس توازنًا في العلاقة.

Advertisements

وأضافت «طافش» أنها تبحث عن الكرم ضمن الصفات الشخصية، لافتة إلى أنه ليس المقصود الكرم المادي، ولكن الكرم في العواطف بـ (التعبير والحنية والحب والإحتواء)، هذا بالإضافة إلى الذكاء وتحديد أهدافه جيدًا، وتحقيق ذاته.

وحول المواصفات الشكلية، أوضحت نسرين، أنها تحب الاستايل العربي أو اللاتيني، وليس الغربي، فقالت: مش عايزاه أشقر وبعيون ملونة وبشرة بلوندية

وبممازحتها حول إمكانية الزواج من رجل ببطن ممتلئ (كرش)، أجابت نسرين طافش: «الشكل مش هو الأساس.. لكن ممكن أطلب منه يلعب رياضة ويهتم بلياقته البدنية مثلي»، مشيرة إلى أنها لن ترفضه بسبب الكرش لاسيما إن كانت مواصفاته جيدة، فستحبه، لكنها ستشجعه على نسف الكرش.

اقرئي ايضا : هل تعاقد مع روتانا؟.. حمو بيكا يثير الجدل على إنستجرام