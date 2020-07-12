ممثلة إيطالية شهيرة تفضح جان يامان: خدعني!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الممثلة الإيطالية ​فرانسيسكا سيبرياني​ في مقابلة مع احدى الصحف المحلية أن النجم التركي ​جان يامان​ كذب عليها وخدعها.

ونقلت مواقع تركية الكترونية تصريح سيبرياني الذي جاء فيه: “ابتسم لي وخدعني، تواعدنا من أجل أن نلتقي ولكنه لم يرد على رسائلي، لماذا فعل هذا بي؟”. وأضافت: “إنّني أبكي من أجله في كل يوم، أنا سيئة الحظ”.

ويبدو ان الممثلة الايطالية ارادت الانتقام من جان يامان لانه لم يفي بوعده لها ولم يلتقي بها مثلما اتفقا فرأت الحل الوحيد ان تفضحه في الاعلام.