مكسيم خليل يحتفي بزوجته سوسن أرشيد

احتفل الممثل مكسيم خليل بعيد ميلاد زوجته الممثلة سوسن ارشيد، متمنياً لها ان تحقق كل أحلامها.

ونشر مكسيم صورة له برفقة زوجته وكتب: “هل هناك من يعلم عن شيء اسمه “النقاء بالفطرة”؟ بالنسبة لي أعرفه..ها هو جالس الى يميني.. واليوم عيد ميلاده .. وانشالله عقبال المية وتشوفي كل احلامك حقيقة امامك.. كل سنة وانت بخير حبيبي سوستي الحلوة”.

وكانت سوسن أرشيد كانت قد هددت مكسيم خليل بطرده من المنزل بعدما استفزتها شخصية “غسان” التي يؤديها زوجها في مسلسله الرمضاني “أولاد آدم”، وقالت سوسن ممازحة: “بعد كل حلقة بدّي شي ساعة لأقنع نفسي إن مكسيم حبّاب وهذا تمثيل وحرام ما لازم أطرده من البيت”. بدوره رد خليل طالباً من الجمهور التوسط وقال ممازحاً: “اتوسطولنا يا جماعة عند المدام. أنا والحقائب عند الباب“.

نذكر ان مكسيم خليل تزوج من سوسن أرشيد في عام 2004 ورزق منها بولدين هما جاد ولوكاس. كما لديه ولد آخر يدعى هاني من زوجته الاولى يارا خليل.