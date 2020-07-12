أحمد بدير يعلن أنه تعلّم كثيرًا من عبدالمنعم مدبولي في "ريا وسكينة"

أعرب الفنان أحمد بدير، عن إعجابه الشديد بالفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، قائلًا إنه أقل من أن يقيمه.

وأضاف "بدير"، أن الفنان عبدالمنعم مدبولي كانت له مدرسة في الكوميديا تسمى "مدبوليزم"، وهي تكرار الإفيه واللزمات، مشيرًا إلى أن كل الممثلين الكوميديين الذين جاءوا بعده استفادوا من هذه المدرسة.

وتابع: "عبدالمنعم مدبولي كان أساس الكوميديا في فترة ما بعد عصر نجيب الريحاني، وبالنسبة لوقوفي معاه في المسرح ومشاركتي معه في بعض الأعمال الفنية، فأنا كنت بقف أتفرج عليه مكنتش بمثل، ولما شاركت معه في ريا وسكينة، كنت عيل صغير بالنسبة لأبطال المسرح"

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