محمد مصطفى يقع في أزمة نفسية وتخبّط بفيلم "قسمة ونصيب"

يستعد الفنان محمد مصطفي لخوض ثاني تجاربه السينمائية بعد فيلم "بث مباشر" الذي قدمه منذ أكثر من ثلاثة سنوات بطولة الفنان سامح حسين حيث أنضم إلي فيلم "قسمة ونصيب" بطولة الفنان محمد نجاتي وبعض النجوم الشباب حيث أنه بطولة جماعية ومن المقرر التصوير في بداية شهر أغسطس القادم.

وكشف محمد مصطفي عن دوره في الفيلم حيث يؤدي دور شاب يعمل مدرس ابتدائي يقع في حب فتاة وتسبب له أزمة نفسية وتخبطات تؤثر على حياته العملية ويقرر الانتقام منها بطريقته الخاصة.

وأضاف:

الفيلم اجتماعي به «سسبانس» ويناقش مشاكل الزواج والارتباط والأسباب التي تؤدي إلي الانفصال ومعالجة المشكلة قبل الوقوع فيها مع الشريك.

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