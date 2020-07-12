شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى بأحدث ظهور لها فى سيلفى وسط الأصدقاء.. "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها وهي تتوسط عددا من أصدقائها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت نصري علي الصورة التي نشرتها منذ قليل، "حلوين الأصحاب كتير "، وسرعان ما حصدت النجمة على عدد كبير من الإعجابات والتعليقات على الصورة.

وطرحت النجمة أصالة نصرى، مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها فبمجرد طرحها حققت ربع مليون مشاهد فى خلال ساعتين فقط، ثم تجاوز عدد المشاهدات 700 ألف مشاهدة بعد أكثر من 12 ساعة.

واستعانت النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام"، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة. ‏

وكانت النجمة السورية أصالة، وجهت رسالة، قبيل طرح أغنيتها الجديد "الحب والسلام" عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، قائلة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادى غنّيته منّ جوّا روحى وقلّبي".