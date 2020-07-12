شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تكشف عن جلسات عمل مع النجم العلمى مالوما: "هل أنتم مستعدون؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حماس كل محبيها ومعجبيها من شتى أنحاء العالم، وذلك بالكشف عن عدد من الصور التي جمعتها بواحد من أهم نجوم الغناء في العالم ونشرت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 125 مليون شخص، عدد من الصور التي جمعتها بالنجم العالمي مالوما، ومن الصور يظهر أنها جلسات عمل مكثفة تجمع النجمين ، وعلقت لوبيز علي الصورة فكتبت : "هل أنتم مستعدين؟" وهو ما يدل أن النجمين يستعدان لتفكير مفاجأة كبيرة و طرح عمل فني مميز شيكون محط تركيز كل المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم .



لوبيز و مالوما

يذكر أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز استطاعا أن يستفيدا من تواجدهما معا خلال فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا ، حيث استمتعا بوقتهما في أجواء عائلية ، و كانت لوبيز باستمرار تبرز يومياتها عبر صفحاتها الشخصية علي الـ SOCIAL MEDIA من بين الاهتمام بالرياضة و مسابقات الرقص بين أفراد أسرتها ، وصولا الي عودتها للاستوديوهات لاستأناف اعمالها الفنية .

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