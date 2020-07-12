شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى عن الهضبة عمرو دياب: "بيشتغل كأنه ما نجحش قبل كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى، على توجيه رسالة حب للنجم الكبير عمرو دياب، عبر حسابه على تويتر، حيث نشر صورة تجمعه بالهضبة، وكتب عليها قائلا:" إنسان رمز الاجتهاد والإخلاص فى العمل بيشتغل كأنه ما نجحش قبل كدة".



نادر حمدى

واحتفل الميجا ستار عمرو دياب الخميس الماضى عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك" علي مرور 20 عاما على ألبوم "تملي معاك"، حيث صدر عام 2000 والذى يعد من أكثر ألبوماته الفنية تحقيقا للنجاح، ونشر صورة من غلاف الألبوم معلقا عليها "20 سنة تملي معاك".

ويعد "تملي معاك" هو الألبوم الثامن عشر للهضبة عمرو دياب، ويحتوى على أغانى ناجحة علقت مع الجمهور حتي الوقت الحالي ومنها "العالم الله"، كدة عيني عينك، وهي عاملة ايه، اعمل ايه، لو كان يرضيك، بعترف، قلبي اختارك، صعبان عليا.

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وترجمت أغنية "تملى معاك" إلى العديد من اللغات وغناها أكثر من مطرب، حيث ترجمت إلى اللغة البلغارية وغنتها إيفانا عام 2002، ثم ترجمت إلى اللغة الهندية وغناها أمير جميل عام 2004، وبعدها ترجمت إلى اللغة التركية وغناها أركان هاكان عام 2006، ثم ترجمت عام 2007 إلى اللغة الإسبانية وغناها أنتونيوكارمونا، وبعدها إلى اللغة الألبانية وغناها غازى، واليونانية وغناها ليفيريتس بانتازيس، ثم الأرمينية وغنتها أولجا.

وكان الهضبة عمرو دياب قد احتفل بحفاظ ألبومه الجديد "سهران"، على صدارة قائمة أفضل ألبومات مصر على خدمة Apple Music، وذلك خلال 18 أسبوعا، حيث نشر عمرو، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورته مكتوب عليها رقم (1)، وكتب فى تعليقه عليها، "للأسبوع الثامن عشر، عمرو دياب "سهران" تحتل المرتبة الأولى فى Apple Music أفضل ألبومات مصر".