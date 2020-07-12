شكرا لقرائتكم خبر عن أنيتا تطلق كليبها الجديد Tócame بعد تنفيذه بفترة الحجر المنزلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية أنيتا كليبها الجديد " Tócame " علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " و التي ركزت علي تنفيذه و تصويره بطريقة الفيديو كليب خلال تواجدها بالحجر المنزلي، خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، حيث قررت أنيتا الاستفادة من هذه الفترة لكي تبهر عشاقها بعمل غنائي جديد .

تعاونت أنيتا البالغة من العمر ( 27 عام ) في أغنية " Tócame " مع Arcangel و De La Ghetto ، وقد أبهرت العالم بإطلالاتها المثيرة و الخاطفة للأنظار بهذا الكليب ، و قد قالت أنيتا عن الأغنية "Tócame" أنها تسلط الضوء على أهمية التعرف على بعضهما البعض وفهم ما يرضينا بالضبط.

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و قد حقق كليب " Tócame " نسبة مشاهدة تخطت الـ 3.2 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " ، و ذلك خلال يوم ونصف من اطلاقه .



