شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يتغزل فى إسكندرية وبحرها بكلمات الفاجومى..اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل المخرج مجدى الهوارى، فى مدينة الإسكندرية وبحرها، مقتبسا كلمات الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، التى تغنى بها المطرب خالد عجاج، فى تتر النهاية لمسلسل ريا وسكينة.





ونشر الهوارى، عبر حسابه على انستجرام، صورة لمدينة الإسكندرية وتحديدا منطقة محطة الرمل، صحبها بكلمات الفاجومى: "والصقر طايح فى الفضا زى القضا.. باسط جناحه ع المساكن والفضا..كل الطيور بتبص له بعين الرضا.. رقص الغوزاى للملوك يا حبذا.. وهكذا وهكذا الدنيا غابة ومنتزه".

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وكان المخرج مجدى الهوارى، شارك بمجموعة صور لرحلة أعضاء مسرحية "علاء الدين" على أحد الشواطئ، بينهم النجم أحمد عز والفنان محمد ثروت وكريم عفيفى ومحمد جمعة وسامى مغاورى، وذلك استعدادا لعودة عروض المسرحية مرة أخرى بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "رحلة friendly كده مع فرقة علاء الدين انتظروا مفاجآت الرحلة".

وشهد عرض "علاء الدين" الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجنى"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فى ليالى عرضه في السعودية وفى القاهرة، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحرى فى كل أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.