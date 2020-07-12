شكرا لقرائتكم خبر عن هناء الشوربجى: محمود رضا علمنا الالتزام وأبكى الفرقة برقصه يوم وفاة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة هناء الشوربجى إنها تعلمت من الفنان الراحل محمود رضا الالتزام والانضباط ، وحب العمل منذ بداية حياتها الفنية فى فرقة رضا، وأوضحت الشوربجى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن عملها بفرقة رضا منذ كانت فى المرحلة الاعدادية وقبل أن يتجاوز عمرها 15 عاما، وتابعت:" كنت غاوية فن من صغرى ووالدتى شافت فيا الموهبة وكانت تربطها صلة قرابة بالدكتور حسن فهمى والد فريدة فهمى ، فاقترح ان أنضم لفرقة رضا، وبالفعل كنت أصغر عضوة فى الفرقة، وتعلمت فيها حب العمل والالتزام"

وأشارت هناء الشوربجى إلى أن الفنان والمخرج على رضا اختارها للمشاركة بالتمثيل فى فيلم أجازة نص السنة وبعده فيلم غرام فى الكرنك ، مع فرقة رضا.

وتحدثت هناء الشوربجى عن أصعب المواقف التى مرت على فرقة رضا قائلة:"كان يوم وفاة نديدة فهمى زوجة محمود رضا وشقيقة فريدة فهمى والتى كانت تقوم بتصميم ملابس الفرقة من أصعب المواقف التى مرت على الفرقة، حيث كانت مريضة بالقلب وتوفت فى سن الشباب وكان الفنان محمود رضا يحبها حبا شديدا ، ورغم ذلك أصر على أن تقدم الفرقة عروضها فى اليوم التالى للوفاة لأن الجمهور حجز التذاكر، ووقف الزوج المكلوم وشقيقتها الوحيدة يرقصان رغم حزنهما على وفاة أغلى الناس فى حياتهم الزوجة المجبة والشقيقة الوحيدة"

وتابعت:" كنا جميعا نبكى يوم العرض وبين الفقرات الاستعراضية من شدة الحزن ولكن تعلمنا الالتزام أمام الجمهور مهما كانت الظروف"

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وأشارت هناء الشوربجى إلى أنها تعلمت الالتزام من هذا الموقف وأن الفنان الحقيقى ينسى ظروفه ومعاناته الخاصة فى أصعب اللحظات ليقوم بواجبه تجاه جمهوره ، قائلة:" تكرر هذا الموقف معى عندما وقفت على المسرح لأقوم بدورى فى مسرحية المهزوز مع الفنان محمد صبحى يوم وفاة والدتى التى توفت يوم الوقفة ورغم ذلك سافرت للقيام بدورى فى المسرحية يوم العيد بالاسكندرية، فالجمهور لا ذنب له فيما يمر به الفنان من ظروف"

وأكدت الفنانة الكبيرة أن علاقة حب جمعتها بزوجها الراحل الفنان الكبير ومصمم الاستعراضات حسن عفيفى، أثناء عملهما معاً فى فرقة رضا ، حيث انضم عفيفى للفرقة بعد انضمامها لها، مشيرة إلى أن أعضاء الفرقة كانوا جميعاً مثل العائلة الواحدة.

وقالت هناء الشوربجى أنها كانت تحرص على التواصل والاطمئنان على الفنان محمود رضا ، حتى وفاته تليفونيا وقبل أزمة كورونا كانت تزوره ، كما أنها على تواصل مع الفنانة الاستعراضية وبطلة فرقة رضا الفنانة الكبيرة فريدة فهمى.

وأكدت هناء الشوربجى أنها لا ترتبط حاليا ً بأى عمل فنى حيث أنها متوقفة مؤقتا بسب أزمة كورونا.