- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أميتاب باتشان.. زوجة ابنه نجمة بوليوود آيشواريا راي تصاب بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 12 يوليه 2020
بعد يوم من نقل الممثل القدير أميتاب باتشان، وابنه الممثل الهندي، أبهيشيك للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما بكورونا، أثبتت الفحوص الطبية إصابة نجمة بوليوود، آيشواريا راي زوجة أبهيشيك، وابنتها بفيروس كورونا لتسجل عائلات أميتاب باتشان الإصابة الرابعة بكورونا.
وقال راجيش توب، وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، اليوم الأحد، في تغريدة على "تويتر" إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.
ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نُقل أميتاب وأبهيشيك أمس السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.
وقال مسؤولون في السلطات الصحية في الهند، في وقت سابق اليوم الأحد، إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.
وعملت آيشواريا (46 عاما)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.
وكان نجم بوليوود أميتاب باتشان الممثل البالغ من العمر 77 عاما على تويتر "الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات..
وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج".
وبعد ذلك بدقائق قال ابنه ابهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر أيضا إنه أصيب بالمرض.
وأضاف "كلانا مصاب بأعراض خفيفة ونقلنا إلى المستشفى. أبلغنا كل السلطات المختصة وتجري اختبارات لكل أفراد أسرتنا والموظفين.
"أطلب من الجميع التحلي بالهدوء وعدم الذعر".
ونقل نجما بوليوود لمستشفى نانافاتي في مومباي مركز المال والترفيه بالهند.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أميتاب باتشان.. زوجة ابنه نجمة بوليوود آيشواريا راي تصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.