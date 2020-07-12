بعد أميتاب باتشان.. زوجة ابنه نجمة بوليوود آيشواريا راي تصاب بكورونا

الأحد 12 يوليه 2020

بعد يوم من نقل الممثل القدير أميتاب باتشان، وابنه الممثل الهندي، أبهيشيك للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما بكورونا، أثبتت الفحوص الطبية إصابة نجمة بوليوود، آيشواريا راي زوجة أبهيشيك، وابنتها بفيروس كورونا لتسجل عائلات أميتاب باتشان الإصابة الرابعة بكورونا.



وقال راجيش توب، وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، اليوم الأحد، في تغريدة على "تويتر" إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نُقل أميتاب وأبهيشيك أمس السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.

وقال مسؤولون في السلطات الصحية في الهند، في وقت سابق اليوم الأحد، إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.

وعملت آيشواريا (46 عاما)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.

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وكان نجم بوليوود أميتاب باتشان الممثل البالغ من العمر 77 عاما على تويتر "الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات..

وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج".

وبعد ذلك بدقائق قال ابنه ابهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر أيضا إنه أصيب بالمرض.

وأضاف "كلانا مصاب بأعراض خفيفة ونقلنا إلى المستشفى. أبلغنا كل السلطات المختصة وتجري اختبارات لكل أفراد أسرتنا والموظفين.

"أطلب من الجميع التحلي بالهدوء وعدم الذعر".

ونقل نجما بوليوود لمستشفى نانافاتي في مومباي مركز المال والترفيه بالهند.