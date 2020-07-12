رانيا يوسف: أمي كانت ترتدي القصير والمفتوح ولم تتعرض للتحرش

متابعة بتجــــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة mbc مصر، علقت الفنانة رانيا يوسف على انتشار ظاهرة التحرش في الآونة الأخيرة، داعمة الفتيات في المطالبة بحقوقهن وعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم التي يتعرضن لها.

وأوضحت رانيا أن لديها حالة ذهول مما وصلت إليه أخلاق الكثيرين، خاصة في التعامل مع المرأة، مضيفة: “أنا بحب بلدي لكن اللي بيحصل دلوقت ده مش أخلاق بلدي اللي اتربيت عليها.. أنا ست من مصر الجديدة كنت بنزل بشورت وكنت بلبس زي ما بلبس.. وأمي كانت بتلبس قصير ومفتوح ومحدش بيتحرش بيها.. لما كان في مايوهات وشورتات وأفلام فيها ده مكنش حد بيتحرش بيهم.. ليه دلوقت ده بيحصل”.

وتابعت: “أنا هنشر صور يومية لكل من تحرش بيا وبجمع داتا كويسة وهروح أقدم بلاغ رسمي.. عشان أشجع البنات يعملوا ده وإنهم يفصحوهم وميسكتوش”.

يذكر أن رانيا نشرت على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور بأسماء أصحابها ممهورة بلقب “متحرش” في محاولة منها لفضح المتحرشين لتقديمهم للمحاكمة لنيل عقابهم على ما ارتكبوه من جرائم.