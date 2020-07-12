رسالة سمية الخشاب لكل فتاة تعرضت للتحرش

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة سمية الخشاب مقطع فيديو على صفحتها الخاصة بـ”فيسبوك” أرسلت من خلاله رسالة لكل بنت تعرضت للتحرش قالت فيها: “لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر أرجوكي متسيبيش حقك. إنتي أنثى يعني الحياة يعني عصب كل حاجة ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب إنه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ وأوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة. ولأ يعني لأ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال”.

يذكر أن سمية الخشاب كانت قد اعتذرت عن تصوير فيلم “صابر وراضي” مع النجم أحمد آدم وعن اعتذارها عن الفيلم، قالت إنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمي نفسها في التهلكة من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

وأشارت سمية إلى أنها كانت تحب العمل مع السبكي وأحمد آدم لكن فيروس كورونا وخوفها من الإصابة هو سبب الاعتذار، متمنية الخير والتوفيق لكل فريق العمل.