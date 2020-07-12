إصابة آيشواريا راي وطفلتها بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: في استمرار لتشخيص إصابة نجم بولديوود أميتاب باتشان ونجلهالممثل الهندي أبهيشيك بفيروس كورونا، أثبتت الفحوصات الطبية إصابة زوجة الأخير ملكة جمال العالم السابقة والنجمة آيشواريا راي وابنتها.

وقال وزير الصحة بولاية ماهاراشترا راجيش توب اليوم الأحد، في تغريدة على موقع “تويتر” إن “الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات”.

وكان أبهيشيك كتب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا المستجد، شعرنا بأعراض خفيفة وتم إدخال كل منا إلى المستشفى، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئا شكراً”.

وسجلت الهند اليوم الأحد زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو 850 ألفا، مما أجبر السلطات على إعادة فرض إجراءات عزل جزئية في بعض المناطق المكتظة بالسكان.