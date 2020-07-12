للمرة الأولى نيللي كريم ومنى زكي في مسلسل واحد

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها على “فيسبوك”، صورة من أحد مسلسلاتها “نمرة 2″، لتعلن بها عرضه قريباً على منصة “شاهد vip”، وعلقت عليه كاتبة: “بكره فكرة الندم، دلوقتي بحاول ما أغلطش عشان ما أندم، مسلسل (نمرة اتنين) قريبا”.

وفجرت نيللي مفاجاة بإعلانها عن مشاركة الفنانة منى زكي لها في المسلسل، بعد نشرها مقطع فيديو لبرومو العمل عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”.

يذكر أن مسلسل “نمرة 2” عبارة عن حلقات متصلة، تضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هي الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبي، ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم ومنى زكي وشيرين رضا، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف.

يذكر أن نيللي كريم شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل بـ”100 وش”، من بطولة آسر ياسين، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقى، حنان يوسف، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم.