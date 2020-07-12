هيفاء وهبي تكشف تطورات قضيتها مع محمد وزيري

متابعة بتجــــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر، كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تفاصيل جديدة عن أزمتها وقضيتها ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وقالت إنها محتجزة في لبنان ولا تستطيع القدوم لمصر بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية، وأنها طلبت من المحامي الخاص بها في مصر أن يسجل ويحرر محضرًا باستيلاء وزيري على فيللتها الخاصة في أحد المجمعات السكنية بالشيخ زايد، والتي يقيم بها حاليًا رغم أنها مسجلة باسم شقيقتها، موضحة أن المأمور الذي ذهب لإثبات الحالة تراجع عن ذلك دون سبب. وأضافت هيفاء أن وزيري يستولي أيضًا على خمس وحدات مملوكة لها من ضمنها الفيلا التي يسكنها في نفس المجمع السكني بأكتوبر وشركة عقارات.

وأنهت هيفاء حديثها أنها قصدت أن توصل صوتها من خلال برنامج “الحكاية” للمسؤولين في مصر لتستطيع رد حقوقها، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التفاصيل لا تستطيع أن تفصح عنها بسبب وجودها لدى القضاء.

يذكر أن هيفاء أعلنت لجوءها للقضاء ضد محمد وزيري متهمة إياه بسرقة أموالها، ليرد عليها بدعوى لإثبات زواجه منها، ويخسرها في وقت لاحق.