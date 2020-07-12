جينيفر لوبيز ومالوما معًا في الإستوديو.. صورهما تغزو الإنترنت!

متابعة بتجــــــــــرد: استأنف كل من النجمة جنيفير لوبيز والنجم مالوما تصوير مشاهد فيلمهما السينمائي الجديد “Marry me”، بعد فترة توقف دامت لعدّة أسابيع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مالوما وجنيفير في الساعات الماضية عن كواليس تسجيل أغنية الفيلم في الاستوديو، حيث سيطرت على المكان أجواء من المرح والسعادة.

وحصدت الصور التي نشرها كل من مالوما وجنيفير لوبيز أكثر من مليوني إعجاب وسلًا من التعليقات التي أعرب من خلالها محبّوهما عن تشوقهم للفيلم والأغنية.

وتدور أحداث فيلم “Marry me” حول نجمة روك تتزوج بطريقة عشوائيّة من أحد الأشخاص الحاضرين في حفلة لها.

ومن المتوقع أن تُشكل لوبيز ثنائية مميزة مع مالوما الذي يخوض تجربته السينمائية الأولى في هوليود، ويشاركهما في الفيلم كل من أوين ويلسون، سارا سيلفرمان وجون برادلي.