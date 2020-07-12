إصابة آيشواريا راي وحفيدة أميتاب باتشان بكورونا

خضعت نجمة بوليوود آيشواريا راي لفحص فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إعلان والد زوجها نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان، وزوجها النجم أبهيشيك باتشان، السبت، إصابتهما بالفيروس.





وتبين أن آيشواريا راي حاملة الفيروس، بعد أن جاءت جميع نتائجها "إيجابية"، بحسب موقع تلفزيون الهند.

وأكد وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا راجيش إصابة الفنانة الهندية وابنتها التي تبلغ من العمر ٨ سنوات بفيروس كورونا المستجد.

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وذكرت وسائل إعلام هندية أنه تم تعقيم مسكن أميتاب باتشان، الأحد، وتم الإعلان عنه"كمنطقة احتواء"، ولن يسمح بالدخول أو الخروج منه، فيما قامت الشرطة بتحصين المكان، وسيتم السماح بتوريد المواد الأساسية فقط إلى المنزل.





وعن آخر مستجدات الحالة الصحية لأميتاب باتشان (77 عاما)، صرح مستشفى نانفاتي التخصصي الذي يرقد فيه حاليا لتلقي العلاج أن حالته مستقرة مع أعراض خفيفة، وتم إدخاله في وحدة عزل.



