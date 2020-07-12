باريس جاكسون تستمع بأذية جسدها بعد وفاة والدها

القاهرة - لايف ستايل
كشفت عارضة الازياء باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون البالغة من العمر 22 عامًا عن متعة جسدية غريبة أفصحت عنها مؤخرًا، حيث قالت إنها تستمتع كثيرا بأذية نفسها جسديا منذ وفاة والدها في عام 2009.
وأوضحت الممثلة وعارضة الأزياء باريس جاكسون على هامش برنامجها الخاص “غير مفلتر: باريس جاكسون وجابرييل جلين” عن متعتها الجسدية الغريبة، أنها باتت تستمع بأذية جسدها بعد وفاة والدها المغني الأمريكي مايكل جاكسون عام 2009.
وبحسب ما ذكرته باريس جاكسون، فإنها كانت تأكل كثيرًا حتى وصل الأمر إلى أدمان الطعام، ما زاد من وزنها، مضيفة: “عندما اتصلت ابنة عمي ودعتني بالسمينة، دخلت في اكتئاب شديد وبدأت في إيذاء نفسي من خلال حرق وجرح جسدي”، مشيرًا إلى أن الآلام الجسدية تسهم في نسيان الآلام العاطفية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.
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