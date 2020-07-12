نهى نبيل تبكي بحرقة على الهواء بعد اتهامها بعقوق والدها

دخلت مدونة الموضة الكويتية نهى نبيل في نوبة بكاء عند حديثها عن اتهامها بعقوق والدها، موضحة أن هناك فتاة انتحلت شخصية صديقتها وذهبت لمحل والدها في مصر وطلبت منه تصوير فيديو لتفاجئني به.وقالت نبيل في تصريحات متلفزة إن تلك الفتاة قامت بتصوير الفيديو مع والدها وقامت بالمونتاج وإضافة أغاني حزينة على أن والدي يعيش في مستوى أقل وأرفقتها بلقطات من مجوهراتي.

وقالت نهى نبيل إن الفتاة أظهرت والدي على أنه عامل في المحل، وهو ما يتنافى مع الحقيقة لأنه صاحب المحل، منوهة بأن الهدف الحقيقي من وراء هذا الفيديو هو تدمير سمعتها من جانب إحدى منافسيها.

وأكدت الفاشينيستا وهي تواصل بكائها بحرقة قائلة إنها في ذلك الوقت لم تتأذى مما حدث، ولكنها تأذت من رسالة وصلتها من والدها يقول لها: "أنا آسف إني حطيتك بهالموقف وانكتب عنك هالكلام".

وواصلت نهى نبيل قائلة: "اللي عورني إن أبوي يدخل في غيبوبة سكر بسبب كلام انكتب عني وقالي ياريتني مُت ولا انكتب عليكي هالكلام".

وعن إهمالها والدها، قالت نهى إنها لو كانت كذلك لما وصلت إلى ما هي فيه حاليًا من شهرة وخير، كونها تعتبر ما تحظى به بسبب بركة دعاء والدها ووالدتها.وتابعت الفاشينيستا الكويتية قائلة: "أنا أكثر شي آلمني هو إنه لو في اختلاف بيني وبين أي حد يكون اختلاف على إعلان ما توصل حق أهلي".

واستطردت قائلة: "سبحان الله لما طلع الفيديو ده كنت أنا من شهر في مصر ومصورة إيد أبوي المحل بتاعه.. ومتابعيني اللي يعرفوني عارفين إن أبي ميسور الحال وعنده بدل المحل 20 محل".

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وبشأن اتهامها بأنها "ناكرة الأصل" قالت: "قالوا عليا ناكرة أصل وشككوا في جنسية والدتي الكويتية من كتر حبي وولائي للكويت.. أنا أمي ربتنا على حب هالديرة وأنا غير الكويت ما أعرف.. وأهل الكويت الأصليين ما عندهم عنصرية.. لكن للأسف بسبب اللي بيحصل على السوشال ميديا من بعض الكويتيين من عنصرية جعلت الكثيرين يعتقدون أن الكويت بلد عنصري".

وتحدثت عن خلافها مع مواطنتها الفاشينيستا بيبي عبد المحسن، قائلة: "مشكلتي إني جاهرت إني بحبها وأنا لما أسوي هيك يدشون ولاد الحرام.. وأنا ما تركت فرصة إلا وقلت اديش بحب هالبنت ولليوم أموت عليها".

وتابعت: "حصل إني سمعت إن في خلاف بيني وبينها خلى الحال غريب.. ودشيت لقيت هي عملالي بلوك.. ودقيت عليها وبعتلها رسالة عشان تكلمني ماردت علي.. وأنا زوجي صديق زوجها اتصل عليه وسأله قال مافي شي وماكو الا العافية.. خلاص عداني العيب".وأضافت قائلة: "يمكن يوم نتلاقى أنا وهي ونتكلم في الموضوع لكن إبليس بشر دش بيني وبينها.. بس والله لليوم ما ادري سبب زعلها".

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