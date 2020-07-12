أصالة نصري ومايا دياب تُثيران الجدل على مواقع التواصل بصورة جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة السورية أصالة مع الفنانة اللبنانية مايا دياب بشكل واسع، وعبر المتابعون عن محبتهم لكل من أصالة ومايا.المثير للجدل أن العديد شكك في علاقة الصداقة التي تجمع بين النجمتين، لصراحة كل منهما بشكل كبير.ومن المعروف أن صداقات أصالة في الوسط الفني لا تدوم، ولا تجمعها صداقات خاصة مع أحد وتعتبر الجميع مقربين منها في حياتها بشكل عام.

ونشرت أصالة صورها التي تجمعها بالفنانة اللبنانية، وكتبت: "مايا هيّي وحده منّ ناس مافي منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه وروحها فرح، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".

من جهتها، نشرت مايا مجموعة من الصور التي التقطت خلال لقائهما وأثنت على صفات أصالة التي سمتّها: "صولا أصولة، طفلة وعندك كل صفات الطفولة التي نعشقها بالأطفال، وأنا أيضاً أفتخر بصداقتك وأقول لك انتِ في قلبي وفي عيوني وحدّك دائماً يا احلى ضحكة واطيب قلب وما بتستاهلي الّا الفرح والخير ..الله يحميك لعائلتك دائماً يا رب".

وكانت أصالة قد توجهت مع أبنائها وشقيقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت لقضاء عطلة هناك، ولتطلق أحدث أغانيها بعنوان "الحب والسلام".وبذلك تكون أصالة أول فنانة تزور لبنان بعد استعادة مطار بيروت نشاطه في أول يوم بعد فك الحظر المفروض عليه إثر جائحة كورونا.

البعض اعتبر أن تغيرات أصالة بعد أزمة كورونا بدت واضحة من خلال هذا اللقاء الذي جمعها مع مايا دياب، حيث كشفت الفنانة السّورية خلال أزمة كورونا أن الجائحة غيرتها وجعلتها تعيد التفكير أكثر بنفسها لتكتشف أن حياتها ينقصها العديد من الأشياء.

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يشار إلى أن الفنانة أصالة اتهمت بعام 2015 أنها أهانت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعد أن عبرت عن استيائها من الحالة التي وصلت إليها الساحة الفنية، وكتبت: "مو معقول قديش فيه أغاني عربي بشعة، أنا بالسيارة وعم بسمع راديو ودمّرلي أعصابي من بشاعة الأغاني العربي واضطريت أسمع أجنبي يعني غيّرت المحطة".أصالة فتحت النار على إحدى الفنانات، وصفتها بـ"المغنية" منتقدةً خطوتها بطرح ألبوم، وما كتبته أصالة تزامن مع طرح النجمة مايا دياب ألبومها الأول في مسيرتها الفنية والذي حمل اسم myMaya.

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