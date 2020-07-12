أحمد حلمي مصاب في عينه: "ليه كده يا ابني"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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تعرض الممثل المصري ​أحمد حلمي لحادث طريف بسبب يد إبنه الصغير، وقد وثقه بالفيديو، وشاركه مع محبيه عبر حسابه الخاص على حسابه في موفقع إنستاغرام.

فقد نشر حلمي صورة له مصابًا بسهم مطاطي لاصق في نظارته، أصابه به إبنه بينما كان يلعب. كتب حلمي معلقًا على الصورة: "ليه كده يا ابني".

إشارة إلى أن آخر أعمال الممثل المصري أحمد حلمي هو الفيلم السينمائي بعنوان "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال وإخراج خالد مرعي‎.‎

وكان حلمي نشر على صفحته في تويتر مقطع فيديو نشرته سارة عودة، صورته وهي ترسم وجه حلمي بالقهوة.

وعلق حلمي على الفيديو مغردًا: "فعلا دلق القهوه خير".