خالد عبد الرحمن يغني أجمل أغنياته في حفل افتراضي

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ما زال فيروس كورونا المستجد جادًا في جائحته، لكنه لن يستطيع أن يثني الحياة عن الاستمرار مزهوة بالأمل. تحت هذا الشعار، وتحت شعار "مكملين معاكم"، وضمن حفلات الصيف التي يقدمها نجوم الغناء، افتراضيًا في هذا العام استجابة لإجراءات الحجر التي فرضتها جائحة كورونا، يغني الفنان السعودي خالد عبد الرحمن "أونلاين" في العاشرة من مساء الخميس 16 يوليو الجاري، بتوقيت السعودية.
في هذا الحفل الافتراضي، يقدم خالد عبد الرحمن أغنيات قديمة وحديثة من سجله الفني. ويتوقع المراقبون أن يحظى هذا الحفل الافتراضي بنجاح كبير، انطلاقًا من الشعبية الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها النجم السعودي عند ذواقة الفن الخليجي.
وكان خالد عبد الرحمن قد تعرض لوعكة صحية أدخلته المستشفى، لكن لم تعرف تفاصيل مرضه. ثم انتشرت له صور من داخل المستشفى، تبين لاحقاً أنها من مسلسل "ضرب الرمل" الذي شارك في بطولته في موسم دراما رمضان الماضي.
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