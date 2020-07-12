- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جورج وسوف قال إيه عن تجربة الغناء بلا جمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان جورج وسوف عن سعادته عقب أحياء أول حفلاته عبر الإنترنت دون جمهور لأول مرة، وأكد أنه لأول مرة يغنى بهذا الشكل، فالأمر جديد عليه مؤكداً أنه شعور جميل، موضحا أنه راض عن الفعل الذي أقيم بدون حضور للجمهور، مشيراً إلى أنه اعتاد الغناء في حفلات يكون المسرح بعيدا فيها عن الجمهور.
وقدم جورج وسوف عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي الطويل، منها، صابر وراضي، بستنى باليوم واليومين، قلب العاشق، الصبر طيب، خسرت كل الناس، يا عيني آه، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس، مسعد يا تنور، قبل الوعد، يا منيتي، قلب العاشق، الفرقة صعبة، نسيت النوم، اسمعوني، يا أغلى من أيامي، اَي دمعة حزن، شكر بكر".
وتابع أن لديه أعمالاً غنائية جديدة انتهى منها، أحدها سيطلقه قريبًا عبر السوشيال ميديا، متمنيًا أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور، وأكد أن صحته جيدة ويقوم كل فترة بالعديد من الفحوصات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف جورج وسوف قال إيه عن تجربة الغناء بلا جمهور.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.