شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى أحدث صور من كواليس فيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم تامر حسني عدة صور من كواليس أحدث أعماله السينمائية الذى يقوم بالتحضير لها حالياً، وهو فيلم "مش انا"، حيث نشر عبر خاصية الستوري مجموعة من الصور الذى يجلس فيها بجوار مجموعة من الشباب وعلق عليها بكتابة : "من كواليس مش أنا"، حيث بدا معهم فى غاية السعادة أثناء جلوسهم على الأرض.



تامر حسني فى كواليس مش انا



تامر حسني

وكان أكد النجم تامر حسنى، أنه يشعر بأن فيلمه الجديد "مش أنا" الذى يتم تصويره حاليا، هو واحدا من أهم أفلام حياته، متمنيا أن ينال إعجاب الجماهير.

وكتب حسنى، عبر حسابه على انستجرام: "رجعنا من 3 أيام نصور باقى فيلم (مش أنا)، أنا حاسس انى بعمل أهم أفلام حياتى.. إن شاء الله يعجبكم".

ويواصل فريق عمل فيلم "مش أنا" تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامى كما أكدت مخرجة العمل سارة فيق، الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان تامر حسنى، حيث يتبقى حوالى عدة أيام وينتهى تامر حسنى من مشاهد الفيلم ويدخل مراحل المونتاج استعداداً لطرحه قريباً فى السينمات بعد قرار فتحها بنسبة 25% مع أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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يشار إلى أن الفيلم توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، الذى يجسده الفنان تامرحسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".