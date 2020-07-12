شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة هاتفية بين أشرف زكى ومخرج "ساعة شيطان" تنهى أزمة دينا مراجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين تليفونيا مع إبرام نشأت مخرج فيلم "ساعة شيطان" بعد انتشار أخبار عن مشاركة فتاة اليوتيوب دينا مراجيح فى الفيلم، وشرح نشأت للنقيب حقيقة الأمر وأن تلك الأخبار التى تم تداولها غير صحيحة، وأخبر مخرج ساعة شيطان، نقيب الممثلين أشرف زكى أن مراجيح لم تصور مشهدًا بالفيلم ولن تشارك ضمن فريق العمل، وأنه لا يعرفها من الأساس لأنه بعيد عن السوشيال ميديا بعض الشىء – بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365".

وأوضح نشأت أنه يتفهم غضب الفنانين والموهوبين خريجى أكاديميات الفنون والنقابيين منهم، وانتهت المكالمة مع أشرف زكى على الحفاظ على صورة الفن وعدم تشويهه.

ونفى إبرام نشأت مخرج فيلم "ساعة شيطان" مما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول التعاقد مع فتاة "التيك توك" دينا مراجيح، للمشاركة بالتمثيل فى فيلمه "ساعة شيطان"، بعد أن ظهرت مراجيح ممسكة بسيناريو العمل وتم تداول الصورة بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا ما أثار حفيظة عدد من الفنانين ومواهب أكاديميات الفنون.

وأوضح إبرام نشأت فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف دينا مراجيح قبل هذه الأزمة لبعده عن السوشيال ميديا، ولم يخترها للمشاركة فى الفيلم ولم تصور أى مشهد من الأحداث، كل ما حدث أن "ريجيسير" رشحها لتجسيد دور مكتوب فى العمل لبائعة مناديل تقول فيه كلمتين فقط دون أن يعرف أنها دينا مراجيح .

Advertisements

كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، قد حذر المخرج إبرام نشأت من الاستعانة بفتاة التيك توك دينا مراجيح ‏فى فيلمه الجديد، مشيرًا فى تصريحاته لـ ”الخليج 365” إلى أن نقابة المهن التمثيلية تدرس عدم التعامل مع المخرج، وكذلك الفنانين ‏المنتمين لنقابة المهن التمثيلية، يرفضون الأعمال التى تشارك فيها مثل دينا مراجيح

وأكد الدكتور أشرف زكى أنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع فتيات التيك توك مثل دينا مراجيح ومن على شاكلتها، ‏حتى لا يفقد الفن هويته، موضحًا أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة لمواجهة هؤلاء.‏