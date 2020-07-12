شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق: شكرا أستاذى خالد جلال إنك ساعدتنى على تحقيق حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الشاب محمد على رزق، عن طموحه على خشبة المسرح وتحقيق حلمه الذى ظل معلقا لمدة 13 عاما، منذ احترافه المسرح عام 2007 فى مسرحية الإسكافى ملكا، حتى الوصول إلى بطولة مسرحية "ليلتكم سعيدة" على المسرح القومى، مقدما الشكر للمخرج الكبير خالد جلال، لمساعدته فى تحقيق حلمه على خشبة المسرح.





وكتب رزق، عبر حسابه على فيسبوك: "زمان أول مسرحية احترافية فى حياتى كانت الإسكافى ملكاً سنة 2007.. وكانت صورتى على الأفيش مش باينه، كنت بقف قدام الأفيش ده وأقول بكره أعمل مسرحية بطولة وإن شاء الله تكون إخراج أستاذى خالد جلال ويا سلام لو على القومى".





وأضاف رزق: "تلف السنين وبعد 13 سنة أعمل مسرحية مع أستاذ خالد وتتعرض وتتصور على المسرح القومى وأكون البطل فيها زى ما تمنيت، شكراً أستاذى خالد جلال إنك ساعدتنى على تحقيق حاجة كنت بحلم بيها"، مختتما: "اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".





وكان المخرج خالد جلال، طرح الأفيش الرسمى لمسرحية "ليلتكم سعيدة" بعد أيام من انتهاء تصويرها على خشبة المسرح ‏القومى، وذلك تمهيدًا لعرضها على قناة يوتيوب، ضمن مبادرة أضحك.. فكر.. أعرف، تحت رعاية وزيرة الثقافة ‏دكتورة إيناس عبد الدايم، التى ينفذها البيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، متمثلاً فى مسرح المواجهة ‏بقيادة المخرج سامح بسيونى، والمسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى.

من ناحية أخرى، كشف الفنان محمد على رزق، كواليس مسلسل ليالينا 80، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، قائلا: "أنا ذاكرت الدور بطريقة مختلفة، أنا لحقت فترة الثمانينيات لأن أنا مواليد 86 أنا فاكر المرحلة دى وريحة الثمانينات أنا بحبها كويس".

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وأضاف رزق: "أنا فاكر شكل لبس الناس، والناس كلها كانت بتلبس ذهب، وشخصية مرتضى لأنه محدث نعمة كان يعوض النقص بالمال ومن هنا جاءت فكرة لبسه وشكله والبهرجة، الذى طغى على اخواته البنات ملخص الشخصية "شخص شبع بعد جوع".

وأكمل رزق، بعض المخرجين لا يروننى إلا فى دور الكوميدى، لكن بعد مسلسل أيوب أصبحت الأمور مختلفة.