شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف لعمرو السولية:" ربنا يحميلك بنتك و يرحمك من العقول المريضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن غضبها الشديد بعد تعليقات البعض على صورة ابنة لاعب النادى الأهلى عمرو السولية، ووجهت رانيا يوسف، رسالة لعمرو السولية عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" ربنا يحميلك بنتك و يرحمك من العقول المريضه".



رانيا يوسف

ورد لاعب النادى الأهلي عمرو السولية على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام ووالتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع انستجرام، "ليلى بنتي عندها 3 سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده"

وأضاف السولية: "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".

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وتابع: "قررت اتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده ".

وشارك عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلي، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة برفقة ابنته ليلى معلقا عليها :"كل شيء بالنسبالي".

ونشر عمرو السولية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة برفقة ابنته ليلى من جلسة تصويرية، لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين على المنصة الاجتماعية.